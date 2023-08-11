تزايد الضغوط على برلين لإرسال صواريخ كروز من طراز تاوروس إلى كييف

احتدمت النقاشات مجددا بشأن إرسال صواريخ كروز الألمانية بعيدة المدى من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، حيث طالب سياسيون من داخل الحكومة وخارجها بأن تحصل كييف على تلك الأسلحة المطلوبة.



وأوضحت متحدثة باسم وزارة الدفاع اليوم الجمعة: "لم يتم اتخاذ قرار سياسي بتسليم [الأسلحة]".



وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قد أشار مؤخرا إلى أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تمنع إطلاق الصواريخ، حسبما قال مكتبه اليوم الجمعة.



وقال الوزير: "لسنا الوحيدين الذين لا نقدم (تلك الأسلحة)، وحلفاؤنا في الولايات المتحدة لا يسلمون صواريخ كروز هذه أيضا".



ولدى هذه الأنظمة من الصواريخ القدرة على تدمير المخابئ ومواقع القيادة المحمية على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر.