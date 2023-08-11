الأمن التونسي يشن حملة واسعة ضد مهربي البشر بصفاقس مع تواتر حوادث الغرق المأساوية

تشن الأجهزة الأمنية التونسية حملة تمشيط وتعقب واسعة لأنشطة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر في مدينة صفاقس التونسية، عقب حادثي غرق مأساويين تسببا في وفاة العشرات من المهاجرين.



وبدأت الحملة الأمنية منذ أمس الخميس، وفقا لما ذكرته مصادر في صفاقس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بمشاركة فرق متخصصة ووحدات من الحرس البحري ومروحيات عسكرية.



وشملت الحملة على وجه الخصوص منطقتي العامرة وجبنيانة، ووفقا لمعلومات حصلت عليها (د. ب. أ)، أوقفت الأجهزة الأمنية خلال الحملة عددا من كبار المهربين في الجهة.



وتسببت موجات الهجرة المكثفة إلى الجزر الإيطالية القريبة، على متن قوارب حديدية بمحركات خفيفة، يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات، في تواتر حوادث الغرق قبالة سواحل صفاقس وفي المياه الإقليمية.



وكان مصدر قضائي أفاد، في وقت سابق، بانتشال 23 جثة لمهاجرين غرقى بين يومي 4 و6 من الشهر الجاري قرب صفاقس وجزيرة قرقنة.



كما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن غرق 41 مهاجرا ونجاة أربعة إثر انقلاب قارب في مضيق صقلية بفعل عاصفة في الليلة الفاصلة بين 3 و4 أغسطس الجاري.



ورجح خفر السواحل الإيطالي أن يكون القارب قد انطلق من سواحل صفاقس.



وقالت وزارة الداخلية التونسية إن حوالي 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء متواجدون في تونس، من بينهم 17 ألفا في صفاقس.



ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.



وأحصى مشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أكثر من 1800 ضحية ومفقود في البحر المتوسط، بينما ذكرت السلطات التونسية أنها انتشلت أكثر من 900 جثة هذا العام حتى نهاية يوليو الماضي.