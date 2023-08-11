محافظ مطروح يفتتح لوحدة الصحية بقرية أطنوح

افتتح اللواء خالدشعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الوحدة الصحية بقرية أطنوح بالكيلو ٥٦ شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديري الإدارات المعنية بمديرية الصحة، وعدد من العمد والمشايخ وأهالى القرية.



وتفقد محافظ مطروح، أعمال التطوير، وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، إلى تطوير ورفع كفاءة الوحدة على مساحة 250 م2 بتكلفة 242 ألف جنيه دعم من ديوان عام المحافظة على المساحة الكلية 1300 م2، والتى تخدم نحو ٣ آلاف مواطن بالقرية والتجمعات، وتضم استقبال وصيدلية وعيادة كشف ومعمل وتثقيف صحى مع التأكيد على التثقيف الصحى وحسن التعامل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية الكافية واستعادة المستهلك بصفة مستمرة.

وشدد محافظ مطروح، على أهمية دور التثقيف الصحى مع توعية الأهالي بكيفية الوقاية والتعامل مع أعراض الأمراض المختلفة، وكذلك أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.