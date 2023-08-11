 إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية


نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 6:17 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 6:17 م

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، إثر الاعتداء على مسيرة كفر قدوم بقلقيلية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، بعد الاعتداء على مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن بمدينة نابلس


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