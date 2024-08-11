كريم عبد العزيز: ماجد الكدواني أخويا ربنا بعتهولي من السماء

تحدث الفنان كريم عبد العزيز، عن علاقة الصداقة والإخوة التي تجمعه بالفنان ماجد الكدواني، قائلًا: «تربطني بماجد كيمياء رباني، ماجد ليس صاحبي، لكن أخويا بجد، ربنا أرسله لي من السماء، وأتمنى أن يحفظه الله هو وأسرته».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» على هامش كواليس مسرحية السندباد بمهرجان العلمين الجديدة، مساء السبت :«أنا وماجد أصدقاء عشرة سنين منذ 24 عامًا، لسنا مجرد أصحاب لأ أخوات، وربنا يديمها نعمة».

وأعرب عن أمله في تقديم عمل مسرحي مع «الكدواني»، قائلًا: «أتمنى أن يجمعنا عمل مسرحي.. والله نفسي اشتغل معاه مسرح لو يرضى».

وتحدث عن أمنياته بمناسبة عيد ميلاده الأسبوع المقبل، قائلا إنه يتمنى من الله دوام الصحة والستر لعائلته وأولاده وزوجته، وأن يوفقه الله في الحفاظ على حب جمهوره.

واختتم حديثه مستشهدًا بمقولة الزعيم عادل إمام: «إحنا اللي بيصرف علينا الشعب المصري»، مضيفًا: «عملنا وحياتنا للجمهور، ربنا يمنحني القدرة أني أفضل محافظ على حب هذا الجمهور العظيم، اللي إحنا شغالين من أجله، ويا رب نكون دائمًا عند حسن ظنهم».