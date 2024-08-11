تقرير إسباني: نيكو ويليامز يوافق على الانتقال إلى برشلونة

حسم الشاب الإسباني ذو الأصول الغانية نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، موقفه من الانتقال لنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يسعى بقوة للتعاقد مع نيكو ويليامز بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2024»، والتي توجت بها إسبانيا

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن ويليامز أعطى موافقته لبرشلونة للانضمام للفريق هذا الصيف، على عكس تقارير سابقة أشارت إلى أن اللاعب سيبقى مع أتلتيك بيلباو.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيبدأ إجراءات التعاقد مع ويليامز، وسيعمل على إيجاد طريقة مناسبة لسداد قيمة الصفقة وتسجيل اللاعب.

وأشار التقرير أن الاعتقاد السائد في برشلونة أن ويليامز سيوقع الأسبوع المقبل على عقود انتقاله للنادي الكتالوني إذا كان كل شيء على ما يرام.

وقدم برشلونة عقدا مغريا للاعب، عمل على صياغته المدير الرياضي ديكو، لكن يتوجب عليهم أولا سداد الشرط الجزائي لأتلتيك بلباو والبالغ 62 مليون يورو.

وتعاقد برشلونة مؤخرا مع الدولي الإسباني داني أولمو، قادما من لايبزيج، وهو ما قلل من فرص ضم ويليامز، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.