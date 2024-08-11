رئيس اللجنة الأولمبية: قمنا بشراء مراوح للاعبين والإشاعات كانت أكبر مشاكلنا في باريس

كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مساء اليوم الأحد، كيفية التعامل مع الأزمات التي واجهت بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024.

وصرح رئيس اللجنة الأولمبية لقناة صدى البلد لبرنامج (على مسؤوليتي):" أكثر المشاكل التي واجهناها في الأولمبياد هي الشائعات بعد كلام عن اختفاء لاعبة التجديف واشاعة أخرى عن غرق أحد اللاعبين ولكن تعاملنا مع كل هذه الشائعات بحنكة شديدة التي كان الهدف منها احباط أبطالنا".

أضاف:" الحمد لله تعاملنا مع الشائعات بظبط النفس ومساعدة ودعم الإعلاميين".

أكمل:" أكبر المشاكل التي واجهتنا في باريس هي الأكل كان هناك أزمة في البداية ولكن انتهت بعد الشكوى وقمنا بشراء أكل من الخارج تغذية إضافية للاعبين".

أتم:" هناك مشكلة أخرى وهي التكييفات، وتم الانتهاء منها قمنا بشراء مراوح للاعبين للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة".