 ضبط 6000 نسخة كتب تعليمية بدون تفويض داخل مكتبة بالقليوبية - بوابة الشروق
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ضبط 6000 نسخة كتب تعليمية بدون تفويض داخل مكتبة بالقليوبية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 1:46 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 1:46 م

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 6 ألاف نسخة كتب تعليمية بدون تفويض داخل مكتبة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بيع وتوزيع مالكة مكتبة - كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ - العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وباستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط المدير المسئول وإعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، وعثر على (6000 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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