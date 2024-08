مسئولة أممية: فرض عقوبات على المستوطنين فقط بمثابة إطفاء حريق باستخدام قطرات العين

دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دول العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن «فرض العقوبات على المستوطنين فقط، بمثابة محاولة إطفاء حريق باستخدام قطرات العين».

ونوهت أن «إسرائيل تتسامح مع عنف المستوطنين بالضفة»، قائلة إن «الأمر لم يعد مجرد اقتلاع أشجار زيتون وخيام بل أصبح يكلف أرواحًا بشرية بشكل متزايد».

وأحرق مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، أراضي زراعية، في بلدة نعلين، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت البلدة وأحرقت أراضي زراعية في محيطها، ومركبة، وسرقت معدات زراعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستعمرين، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.

INTOLERABLE STATE CONDONED SETTLER VIOLENCE IN THE WEST BANK



States should know that Imposing sanctions on individual settlers only is like trying to put out a fire with eye drops. They have an obligation to impose #sanctions on the State of Israel.



