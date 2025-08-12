ترامب: سأعرف نية بوتين للسلام مع أوكرانيا بعد دقائق من لقائهما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يتوقع تحديد إمكانية إبرام اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا خلال دقائق من بداية لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) عن ترامب قوله: "بنهاية ذلك الاجتماع، وربما في الدقيقتين الأوليين، سأعرف تمامًا ما إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق".

تصريحات ترامب جاءت، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض خصصه للإعلان عن خطط لفرض سيطرة اتحادية على شرطة واشنطن لمكافحة الجريمة.

ووصف قمة ألاسكا المقررة يوم الجمعة المقبل بأنها "اجتماع استطلاعي"، مضيفًا: "قد يكون جيدا أو سيئا.. ربما أقول: حظًا موفقًا واستمروا بالقتال، أو قد أقول، تمكنا من إبرام اتفاق".

وتجنّب ترامب اليوم الاثنين، الإجابة عن مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مباحثاته مع بوتين، مُظهرًا استخفافًا واضحًا بزيلينسكي وبضرورة مشاركته في مساعي السلام.

وقال إن الرئيس الأوكراني حضر "الكثير من الاجتماعات، دون أن يتمكن من وقف الحرب التي أشعلتها روسيا".

وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي ظل يتولى السلطة طوال فترة الحرب قائلا: "لم يتحقق أي شيء" خلال تلك المدة، مقارنًا ذلك ببوتين الذي يسيطر على مقاليد الحكم في روسيا منذ عقود.

وكان ترامب قد صرح في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الاثنين، بأنه لا يستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعه المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "لن أعقد اتفاقا".

قال ترامب: "لن أعقد اتفاقا.. ليس من شأني إبرام الاتفاق.. أعتقد أنه ينبغي على الجانبين أن يعقدا الاتفاق".

وأضاف ترامب أنه يريد أن يلتقي بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد القمة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وأوضح ترامب: "الاجتماع التالي سيكون مع زيلينسكي وبوتين، أو بين زيلينسكي وبوتين وأنا. سأكون هناك إذا احتاجوا لي، لكنني أريد عقد اجتماع بين الزعيمين".

وأكد ترامب أنه سيتصل بزيلينسكي والقادة الأوروبيين "مباشرةً بعد الاجتماع" مع بوتين.

وكان ترامب قد صوّر الاجتماع في ألاسكا في وقت سابق على أنه محاولة للاقتراب من إنهاء الاقتتال في أوكرانيا.

وتحدث في هذا السياق، عن إمكانية إجراء عملية تبادل في الأراضي بين أوكرانيا وروسيا.

يشار إلى أن أوكرانيا ترفض بشدة أي تنازلات عن أراضيها.

وشدد زيلينسكي بشكل غير مباشر في خطابه المسائي عبر الفيديو على أنه لن يقبل أي اتفاق لتبادل الأراضي، قائلا: "سندافع بالتأكيد عن بلادنا واستقلالنا".

وأضاف: "يتعين أن يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بأوكرانيا بمشاركة أوكرانيا".

في غضون ذلك، يحاول المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوصل إلى خط مشترك بين ترامب وقادة أوروبيين آخرين بشأن إنهاء محتمل للحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويعتزم الزعماء الأوروبيون التشاور بعد غد الأربعاء - قبل يومين من الاجتماع المزمع بين ترامب وبوتين في ألاسكا - مع كل من زيلينسكي وترامب بمبادرة من ميرتس.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر حكومية ألمانية في وقت سابق أن ميرتس سيجري مشاورات افتراضية مع قادة فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وفنلندا قبل الاجتماع الافتراضي مع ترامب."