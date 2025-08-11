تستعد شركة صناعة الآلات والمتخصصة في معدات الليزر الألمانية ترمف لبدء توريد منتجاتها للشركات العاملة في الصناعات العسكرية.

وقال متحدث باسم الشركة، إن بيئة السياسة الأمنية العالمية تغيرت خلال الشهور الأخيرة، لذلك قررت ترمف بعد نقاش مكثف توفير تقنياتها للصناعات العسكرية.

وأضاف المتحدث: "أن تطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة المعتمدة على الليزر ومكوناتها، بالإضافة إلى تزويد عملاء قطاع الدفاع بها، أمر ممكن إذا اقتصر الأمر على الأسلحة الدفاعية فقط". وقال "سنتمكن مستقبلاً من تقديم هذا فقط للعملاء المحتملين، ولن نوفر أي شيء آخر".

وأعلنت الشركة، الموجود مقرها الرئيسي في مدينة ديتزينجن جنوب غرب ألمانيا، مؤخرًا انخفاض مبيعاتها من 5.2 مليار يورو "6 مليارات دولار" إلى 4.3 مليار يورو خلال السنة المالية 2024-2025. كما انخفضت الطلبات الواردة إليها من 4.6 مليار يورو إلى 4.2 مليار يورو، في حين لم تُقدم الشركة أي معلومات عن أرباحها.

من المقرر نشر النتائج السنوية لشركة ترامب للسنة المالية المنتهية في يونيو الماضي في أكتوبر.