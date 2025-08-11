مستشارا الأمن القومي العراقي والإيراني يبحثان التعاون المشترك

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع نظيره الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الأعرجي كان في استقبال لاريجاني لدى وصوله إلى مطار بغداد، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، هي الأولى للمسئول الإيراني منذ تعيينه في منصبه الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن الجانبين "بحثا التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران".

وفي 5 أغسطس الجاري، جرى تعيين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكيان، خلفا للجنرال علي أكبر أحمديان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشغل فيها لاريجاني ذات المنصب، حيث كان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بين عامي 2005 و2007.

ويرتبط العراق وإيران، بعلاقات وثيقة، إذ تعتبر بغداد طهران حليفا مهما لها، وساندتها في حربها ضد الإرهاب، وفق تصريحات سابقة لمسئولين عراقيين.