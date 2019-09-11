أبل يكشف عن موعد إطلاق تحديث نظام تشغيل هواتف آي فون الذكية «آي أوه إس 13»

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أنها ستطلق التحديث القادم لنظام تشغيل هواتف "آي فون" الذكية "آي أوه إس 13" في 19 سبتمبر الجاري، لهواتف "آي فون 6 إس" والإصدارات التالية لها.. على أن تتوفر إصدارة تحديث نظام "آي أوه إس 13.1" في 30 سبتمبر.

ويرقي التحديث العديد من تطبيقات هواتف "آي فون"؛ بما في ذلك تطبيق الخرائط الرقمية "مابس" والصور "فوتوز" والتنبيهات "ريمايندرز"، كما يضيف وضع العرض الداكن "دارك مود".

وتشمل الترقيات الأخرى تطبيق البحث عن الأشياء "فايد ماي" الجديد الذي يمزج بين خاصيتي البحث عن الهاتف والبحث مع الأصدقاء.

كما يقدم التحديث لوحة مفاتيح جديدة توفر الكتابة السريعة، إلى جانب خاصية تحويل الأيقونات التعبيرية "ميموجي" إلى ملصقات.

وسوف تتضمن إصدارة تحديث النظام "آي أوه إس 13.1" تحديثات كانت مخططة في البداية للإصدارة "آي أوه إس 13"؛ بما في ذلك قدرة المساعد الشخصي الرقمي "سيري" على قراءة الرسائل الواردة بصوت عال، واستيراد الصور مباشرة إلى داخل تطبيق ما عند اتصال الكاميرا مع أي جهاز يعتمد على نظام "آي أوه إس". ومن بين التحديثات الأخرى، مشاركة الصوت بين جهازي "أير بود" و"هوم بود".