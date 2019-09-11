الاتحاد الأوروبي لن يعترف بخطط نتنياهو لضم غور الأردن

ذكر الاتحاد الأوروبي أنه "لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل 1967" طبقا لمتحدث باسم التكتل، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه يريد ضم غور الأردن (وادي الأردن) إذا تم إعادة انتخابه في الانتخابات التي تُجرى الأسبوع المقبل.

وأضاف المتحدث "تقوض إجراءات، تُتخذ في هذا السياق قابلية حل الدولتين للتطبيق واحتمالات تحقيق سلام دائم".

وأعلن نتنياهو في وقت سابق أمس أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن (وادي الأردن) وشمال البحر الميت.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

وأكّد نتنياهو أن هذه الخطوة ستُتخذ "مباشرة بعد الانتخابات".