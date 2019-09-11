شراكة ثلاثية بين إثيوبيا وكينيا وأوغندا لتطوير قطاع الخيرزان

أقامت إثيوبيا شراكة مع كينيا وأوغندا؛ لتطوير قطاع البامبو فيما يسمى بـ"مثلث تنمية الخيزران" الذي وصف بأنه "النمو الاقتصادي الأخضر".

وذكرت صحيفة (ريبورتر) الإثيوبية، أنه خلال ورشة العمل الإقليمية لسياسات واستراتيجية الخيزران التي استمرت يومين، ناقش صناع السياسة الوطنية والمسؤولون الحكوميون والخبراء ورجال الأعمال، سبل التعاون والشراكة الثلاثية بشأن الموارد غير المستغلة من الخيرزان، علاوة على ذلك، قدموا سياسات واستراتيجيات وأفضل الممارسات المعمول بها حاليًا في البلدان الثلاثة، فضلا عن معالجة التحديات والعقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع.

وأكد المشاركون أن هذا التعاون الثلاثي يساهم في تطوير صناعة البامبو فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاستثمار بين شرق إفريقيا ودول العالم في هذا المجال.

ولفتت الصحيفة إلى أن إثيوبيا تعتبر أكبر مصدر للخيرزان في الدول الثلاث بشرق إفريقيا، ما يعادل نسبة 88%، تليها كينيا 8%، ثم أوغندا 4% من هذا المورد.