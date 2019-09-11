 أمريكا تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية في السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:10 م

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي شكلها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والتي جاءت إستجابةً لارادة الشعب السوداني، وإنطلاقاً من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية واصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد للبلاد وكذلك تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة تلقاها رئيس مجلس الوزراء السواداني من وزير الخارجية الامريكي بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء.

وذكر وزير الخارجية الامريكي في رسالته أن بلاده ستظل شريكاً ثابتاً للسودان، معرباً عن تطلعهم للعمل مع حكومة رئيس الوزراء تجاه القضايا المهمة بين البلدين بما في ذلك مكافحة الارهاب، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".


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