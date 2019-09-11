«يوجا» صلاح ضمن أفضل 10 احتفالات في تاريخ البريميرليج

كشف استطلاع للرأي في إنجلترا، عن اختيار أفضل 10 احتفالات في تاريخ الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تواجد احتفال محمد صلاح ضمن القائمة، بعد هدفه في شباك تشيلسي.

وجاء احتفال صلاح على طريقة ممارسي رياضة الـ«يوجا» في المرتبة العاشرة، ضمن أفضل الاحتفالات، حيث أشار التقرير إلى أن هذه الاحتفال حظي بشعبية كبيرة لدى جماهير كرة القدم مما أدى إلى تواجده ضمن احتفالات لعبة «فيفا20».

التصنيف شهد عدد من الاحتفالات المميزة لأهداف تاريخية في الدوري الإنجليزي، من بينها هدف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أمام فريق كوينز بارك رينجز في نهاية موسم 2011-2012، والذي منح السيتيزنز لقب الدوري خلال هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن الهدف جعل لاعبي سيتي في حالة من الجنون، كما أنه يعد واحدًا من أكثر الأهداف والاحتفالات شهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما تصدر احتفال الإنجليزي دانييل ستوريدج، مهاجم مانشستر سيتي وليفربول السابق، بطريقة الرقص الخاصة به قائمة أفضل الاحتفالات في تاريخ الدوري الإنجليزي.