إسبانيا تسجل 4708 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا بأكبر قدر منذ منتصف أبريل، حيث تكافح البلاد للسيطرة على التفشيات الجديدة للمرض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وبحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت البلاد 4708 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 4137 تم تسجيلها أمس الخميس. وكان هذا هو أعلى عدد إصابات منذ منتصف أبريل، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات وصلت لحوالي 8000 حالة التي شهدتها ذروة الأزمة في الربيع.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 566326 حالة. وقالت الحكومة إنه تم تسجيل 241 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية بسبب كورونا.