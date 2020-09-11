وكالة الفضاء المصرية: إطلاق قمر صناعي في يوليو 2021 بالتعاون مع الجامعات

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الصين ستعطي لمصر منحة تصنيع قمر صناعي، يبلغ وزنه 330 كجم، له قدرة الحصول على صور فضائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في سبتمبر الماضي.



وأضاف القوصي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة «الأولى»، الفضائية المصرية، «on e»، اليوم الجمعة، «انتهينا من المرحلة الأولى من المشروع، وبعدها سنصنع قمر في مصر والصين في مركز تجميع الأقمار الصناعية، والإطلاق سيكون في سبتمبر 2022».



وأوضح أن مصر منخرطة في مشروع آخر لتصنيع قمر صناعي مع شركة ألمانية، حيث تشارك وكالة الفضاء المصرية فيه بنسبة 45%، وأنها أنهت قمر تعليمي بالكامل مع أكثر من جامعة ضمن إطار مشروع «قمر الجامعات»، وسيجرى إطلاقه في يوليو 2021.