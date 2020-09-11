المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الملف الليبي

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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم /الجمعة، هاتفيا مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، آخر التطورات المتعلقة بالملف الليبي.

جاءت هذه المحادثات في إطار الشراكة الاستراتيجية والمتبادلة الدائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وتناولت المحادثات التطورات المتعلقة بالملف الليبي، على ضوء الجهود التي يبذلها المغرب، وذلك

بعد جولة الحوار الذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس النواب الليبي.

كما تناولت المباحثات التقدم المستمر في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشهد تطورا إيجابيا.. وبحث المسؤولان كذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.