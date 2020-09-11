 أوقاف المنوفية: صيانة دورة مياه المسجد الواحدة تتكلف 300 ألف جنيه - بوابة الشروق
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أوقاف المنوفية: صيانة دورة مياه المسجد الواحدة تتكلف 300 ألف جنيه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 2:24 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 2:24 م

قال أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، إن المحافظة تفتتح 11 مسجدًا اليوم، موضحًا أن هذه المساجد إحلال وتجديد مكان أخرى قديمة بالجهود الذاتية على نفقة المتبرعين من أبناء المحافظة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن المساجد مشيدة على أفضل تراز معماري، ذاكرًا أن المساجد التي يتم افتتاحها اليوم موزعة على مراكز المحافظة، منها منوف وأشمون والبهجور وتلا.

وذكر أن المحافظة خلال الست سنوات الماضية افتتحت 70 مسجدًا بالجهود الذاتية و32 آخر على نفقة الوزارة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المساجد بلغت 200 مليون جنيه، 47 جنيه منها للمساجد التي شيدتها الوزارة.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تكلف الوزارة 300 ألف جنيه لدورة المياه الواحدة بكل مسجد، لافتًا إلى صيانة 40 دورة مياه بـ12 مليون جنيه، إضافة إلى افتتاح أربعة مساجد إحلال وتجديد بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، التزام المصلين بالكمامة والتباعد الاجتناعي، فضلًا عن اصطحاب كل منهم بسجادة الصلاة الخاصة به.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، يتم افتتاح (130) منها في اليوم، الموفق 11 سبتمبر 2020، منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف الوزارة.

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