شوقي غريب على أعتاب تدريب الإسماعيلي خلفا لإيهاب جلال

استقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي على فكرة التعاقد مع مدرب محلي، حال فشل المحاولة الأخيرة، لاقناع إيهاب جلال لتجديد تعاقده مع الدروايش.

وشهدت الساعات القليلة الماضية محاولات قوية من جانب الإسماعيلي مع إيهاب جلال لإقناعه بالعودة وقيادة الفريق من جديد، وفي حال فشل المفاوضات بين الطرفين سيتعاقد الإسماعيلي مع مدير فنى محلي جديد يقود الفريق.

ويعد شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، والذي سبق له تدريب منتخب مصر الأول أيضا، أبرز المرشحين لتدريب الإسماعيلي، بجانب مختار مختار الذي فسخ تعاقده مؤخرا بعد غزل المحلة بعد أيام قليلة من تدريب المهمة، وكذلك طلعت يوسف.

وكان إيهاب جلال أخطر مسئولي الإسماعيلي رسميا بالرحيل عن الفريق، بسبب عدم الالتزام بمطالباته والتى يأتي على رأسها التعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية.