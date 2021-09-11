كشفت تقارير صحفية عن اقتراب تعيين مدربًا جنوب إفريقيًا في الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وأوضحت صحيفة فاربوست الجنوب إفريقي أن روجر دي سا، المدير الفني الأسبق قد عُرض عليه دور المدرب المساعد لمنتخب مصر، بناءً على توصية من مدرب الفراعنة الجديد، كارلوس كيروش.

وأشارت الصحيفة في تغريدة لها عبر تويتر أن روجر دي سا سبق له العمل مع البرتغالي كيروش، عندما تولى الأخير قيادة المنتخب الجنوب إفريقي مطلع الألفية الحالية.

ويتولى دي سا البالغ من العمر 56 عامًا تدريب فريق كاب أمويا يونايتد الجنوب إفريقي في الوقت الحالي، بعدما سبق له تدريب فرق بيدفيست وبلاتينيوم ستارز وأياكس كيب تاون، وأورلاندو بايرتس.

وكان دي سا قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2013 مع أورلاندو بايرتس، إلا أنه خسر اللقب أمام النادي بعدما تعادل ذهابًا بهدف لمثله وخسر في القاهرة بهدفين دون رد.

يُذكر أنه في النسخة نفسها من البطولة كان دي سا قد فاز على الزمالك بدور المجموعات بأربعة أهداف مقابل هدف وخسر بهدفين لهدف في لقاء العودة، كما أنه فاز على الأهلي بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيًا في الجولة الأخيرة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا للمُقال من منصبه حسام البدري.