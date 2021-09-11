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راحة 3 أيام ليد الزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

علي البحيري
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 8:20 م

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب فوزهم بالسوبر الإفريقي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لانطلاق مسابقة دوري المحترفين.

ويلتقي الزمالك مع هليوبوليس يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر على صالة النادي بالجولة الأولى لمسابقة الدوري.

يقود الفريق فنيا كل من أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.


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