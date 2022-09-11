 مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار عند مزلقان سمالوط بالمنيا - بوابة الشروق
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مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار عند مزلقان سمالوط بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 12:42 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 12:42 م

لقي شخص مصرعه دهسا تحت عجلات القطار أمام مزلقان قرية التوفيقية ناحية مركز سمالوط شرق، بالمنيا، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد المواطنين أثناء عبور المزلقان ناحية إحدى القرى التابعة لمركز سمالوط شرق.

وعلي الفور انتقل لمحل الواقعة القيادات الأمنية والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار قادم من القاهرة ومتجه لأسوان، بأحد المواطنين ويدعى محمد حسن شاكر، ومقيم بدائرة حي المرج بمحافظة القاهرة، وتم دهسه تحت عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان مندفعا.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباخطار النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لحين وصول أهليته لتسليمها لهم، وإنهاء الإجراءات اللازمة بتصريح الدفن.

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