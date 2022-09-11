نائب محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بتعيين قضاة وقاضيات جدد بمجلس الدولة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة معالى المستشار برتي سامي؛ لاستقبال السـادة القضاة والقاضيات الجدد بمجلس الدولة أعضـاء نادي قضـاة مجلس الدولة بالبحيرة.

جاء ذلك بحضور المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس الشرفي لنادي قضاة البحيرة، والمستشار نجيب غراب رئيس هيئة قضايا الدولة بالبحيرة، والمستشار سيد أبو شحاتة رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالبحيرة، ومصطفى حمزة عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور، نائبا عن الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس جامعة دمنهور، وعبد المنعم عودة نقيب المحاميين بالبحيرة، وأعضاء نادى القضاة، وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور.

بدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري، وقراءة آيات من القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ أحمد عكاشة القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة والقضاء والوطن.



وفى بداية كلمتها وجهت نائب المحافظ الشكر والتقدير للقضاة الأجلاء أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة وجميع القضاة والحضور، كما تقدمت بالتهنئة للقضاة الجدد وللمستشارة جيلان محمد عبد العزيز أول قاضية بمجلس الدولة بالبحيرة، متمنية النجاح والتوفيق والسداد في أداء مهام عملهم الجديدة وجميع القاضيات ليصبحن جزء من النسيج القضائي داخل هذا الصرح الشامخ جنباً إلى جنب مع زملائهم ورؤسائهم.

وأكدت أن تعيين القاضيات يعد استكمالاً لنهج الإدارة السياسية في تمكين المرأة المصرية وتكافؤ الفرص ومنحها الدور الذي تستحقه في كافة المجالات، بما في ذلك العمل بالسـلك القضـائي والذي يضـاف الى مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة، حيث تم تعيين أول قاضية بمجلس الدولة بالبحيرة وهذه تعتبر السابقة الأولى من نوعها بالمحافظة لتنضـم إلى زميلاتها اللاتي أثبتن كفاءتهن وجدارتهن في تولى الوظائف القضائية فكن على قدر المسئولية.

ومن جانبه، أكد المستشار برتي سامي إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية وبناء قدراته العلمية والشخصية بما ينعكس على تحقيق وإرساء العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

وأضاف أن الاحتفالية تشمل إلى جانب التكريم الوفاء لمن فقدناهم من أعضاء النادى خلال الفترة الماضية، ولا يزال سيرتهم وذكراهم متواجدة بيننا فكان واجب تكريمهم بالحفل ومنهم المرحوم المستشار المعتصم فوزي والمرحوم المستشار محمد حسن مبارك.