المقرر المساعد للجنة النقابات: سنستمع لكل الآراء لتطوير العمل النقابي

أعرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي عن شكره لمجلس أمناء الحوار الوطني على اختياره مقررا مساعدا للجنة النقابات والمجتمع الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة بمجرد انعقادها ستستمع لكل الآراء لتطوير أداء النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.



وقال البدوي - في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط - إن تشكيل مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطني يتميز بالتنوع، ويضم قامات من مختلف التيارات وممثلي المجتمع، مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار الوطني أداة لتوحيد الجبهة الداخلية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.



وذكر أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة - على مدار السنوات الماضية - لدعم المجتمع المدني، مشددا على أهمية المشاركة في هذا الحوار بكل الطرق والاستفادة منه في طرح القضايا والتحديات لوضع الحلول لها.



وأعرب البدوي عن ثقته بأن يخرج هذا الحوار بأجندة أفكار وطنية من ممثلي المجتمع؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية.