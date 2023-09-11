قالت قناة العربية، إن 150 قتيلا سقطوا في مدينة درنة الليبية جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد.



وأضافت أن السلطات أعلنت درنة مدينة منكوبة، ونقلت عن اللجنة العليا للطوارئ، أنها فرضت حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين جرّاء السيول والفيضانات في البلاد.



واجتاحت سيول عدة مدنا في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.



وأكدت السلطات الليبية، أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.



يُشار إلى أن هذه العاصفة تحركت صوب الحدود المصرية الغربية، في حين أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن تأثيراتها ستكون أقل، بالمقارنة بما تعرضت له ليبيا.



وأرجعت الهيئة، هذا الأمر إلى أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها، بعد نزولها لليابسة، فيما تحولت إلى منخفض جوي تتمثل تداعياته في هطول أمطار ونشاط مثير للرمال والأتربة في حركة الرياح على بعض المناطق بالجمهورية، وتحديدا على المناطق الغربية.