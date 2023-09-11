تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أوائل الشهر الحالي

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية، خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي، بنسبة 9ر7% سنويا، بسبب ضعف شحنات الرقائق والمنتجات البترولية، وفقا لما أظهرته بيانات اليوم الاثنين.



وبلغت قيمة الشحنات الخارجية لكوريا الجنوبية 9ر14 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر الحالي مقابل 1ر16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية.



في المقابل، انخفضت قيمة الواردات الكورية الجنوبية بنسبة 3ر11% سنويا إلى 5ر16 مليار دولار لتسجل كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي عجزا قدره 64ر1 مليار دولار، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ضعف الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، لكن البلاد سجلت فائضًا تجاريًا للشهر الثالث على التوالي.



وشهدت الصادرات انخفاضا مطردا منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى للحد من ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 11 شهرًا على التوالي.