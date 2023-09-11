 كييف تعلن عن تحقيق مزيد من المكاسب في شرق وجنوب أوكرانيا - بوابة الشروق
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كييف تعلن عن تحقيق مزيد من المكاسب في شرق وجنوب أوكرانيا

كييف - د ب أ
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 8:23 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 8:23 م

حقق الجيش الأوكراني مزيدا من المكاسب في شرق وجنوب البلاد ضمن هجومه المضاد ضد القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين" تم تحرير مساحة كيلومترين مربعين على محور باخموت خلال الأسبوع الماضي، وإجمالي 49 كيلومترا مربعا في محيط باخموت".

وفي منطقة زابوريجيا، تم إبعاد روس من مساحة 5ر1 كيلومتر مربع جنوب قرية روبوتين وغرب قرية فيربوف.

يشار إلى أن أوكرانيا تحاول صد هجوم روسي واسع النطاق منذ أكثر من 18 شهرا. وقد قامت كييف منذ 14 أسبوعا بشن هجوم مضاد، قامت خلاله باستعادة نحو 250 كيلومترا مربعا حتى الآن.


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