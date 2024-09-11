الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حديقة مارون الراس جنوب لبنان بمحلقتين مفخختين

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، باستهداف الاحتلال لحديقة بلدة مارون الراس - قضاء بنت جبيل بمحلقتين مفخختين، أحدث انفجارهما أضرارا في منشآت الحديقة.

وشنت الطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 15 غارة استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة الناقورة وأطراف بلدة علما الشعب بعدد من الصواريخ، نجم عنها حرائق كثيفة في الأحراج.

كما استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة ومروحين وأطراف بلدة طيرحرفا وجبل اللبونة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان العدوان الإسرائيلي على غزة.