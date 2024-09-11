يفتتح الدكتور محمد عبد الحافظ ناصيف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، فعاليات الدورة 20 لمهرجان مسرح الهواة، وذلك في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل بمسرح السامر بالعجوزة.

ويقام المهرجان برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، "دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الحالي، ويقام المهرجان برئاسة الفنان القدير هاني كمال، وتتولى موقع مدير المهرجان عبير الرشيدي مدير عام الجمعيات الثقافية إدارته.

ويشارك في المهرجان هذا العام 12 عرضًا مسرحيًا، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين د.نبيلة حسن، د.وليد الشهاوي، طارق الدسوقي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وتتكون لجنة المشاهدة من المخرجين د.عمرو دوارة، ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر.

وينظم المهرجان عرضين مسرحيين يوميا، تعقب كل منهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد د.حسام أبو العلا، د.طارق عمار، د.محمد زعيمة، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، بالتعاون مع فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

ويشهد هذا العام تكريم أسماء الفنانين والقيادات الثقافية الراحلين وهم: "د.عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطوطي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف".

كما يكرم الفنانات سلوى عثمان، عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.