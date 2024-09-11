اتهم المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب المذيعين الذين أدارا المناظرة الرئاسية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ديفيد ميور ولينزي دايفيس بأنهما كانا "غير عادلين".

واعتبر ترامب أنه كان يواجه 3 ضد واحد، وقال إنه "سيفكر" في مسألة عقد مناظرة ثانية مع هاريس، بحسب ما نقلته شبكة "الشرق" الإخبارية.

كما دافع ترامب عن أدائه خلال المناظرة الرئاسية مع منافسته هاريس على شبكة "آيه بي سي" الأمريكية، مساء الثلاثاء، والتي أظهرت استطلاعات للرأي أن غالبية المشاهدين يعتقدون أن هاريس فازت بها.

وقال ترمب لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "هذه أفضل مناظرة لي".

هذا فيما أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن أغلبية الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، يعتقدون أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فازت بالمناظرة الرئاسية ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأجرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية استطلاعاً لعينة من 13 ناخباً لم يقرروا حتى الآن من سيصوتون له قبل المناظرة، وهم من مدينة إيري في بنسلفانيا، وهي أحد أكثر المناطق التي تضم "ناخبين متأرجحين" بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي.