الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد وروما في قائمة أفضل أندية العالم

قفز النادي الأهلي 9 مراكز في تصنيف أفضل أندية العالم ليتفوق، على أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، بنفيكا البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تقريرًا عن أفضل 50 نادٍ في العالم وفقًا لتصنيف موقع «ranking world club» المختص بإحصائيات كرة القدم.

وجاء الأهلي في المركز الـ39 عالميًا، بعدما كان في المركز 48 في التصنيف السابق، فيما حل فريق مانشستر يونايتد في المركز 46، لاتسيو في المركز 50، روما في المركز 42، وبوروسيا دورتموند في المركز 51.

في السياق ذاته حل نادي الزمالك في المركز الـ93 عالميًا، في التصنيف الذي تصدره فريق برشلونة الإسباني، يليه ليفربول الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني، فيما حل مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع، وريال مدريد الإسباني في المركز السادس.

ويعتمد الموقع في إحصائياته على نتائج السنة الأخيرة من العمل ، مع مراعاة عدد الانتصارات التي حققها افريق وتحويلها إلى نظام نقاط يشبه إلى حد كبير التنس.

كما تنص قواعد الموقع على أنه: «ليست كل مباراة مهمة بنفس القدر، وليست كل اتحادات الفيفا قوية بنفس القدر لضمان أن تكون التصنيفات عادلة قدر الإمكان».