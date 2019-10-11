الرئيس الصيني يصل إلى الهند وسط توترات بشأن كشمير

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى جنوب الهند اليوم الجمعة للمشاركة في قمة غير رسمية مع رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، على خلفية العلاقات المتوترة بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

وجرى استقبال شي بعروض ثقافية تظهر رقصا وموسيقى تقليديين للتاميل على مدرج المطار بعد وقت قصير من استقبال مسؤولي الدولة له في مطار "تشيناي".

وسوف يتوجه الرئيس الصيني في وقت لاحق إلى بلدة "مامالابورام" الساحلية، حيث من المتوقع أن يرافقه مودي في جولة لأحد المعابد على الشاطئ، الذي يعود للقرن السابع ويشاهدا عرضا ثقافيا قبل أن يجلسا معا على مأدبة عشاء.

وسيُعقد الاجتماع الرئيسي المباشر بين شي ومودي والمحادثات على مستوى الوفد صباح غد السبت. ومن غير المتوقع التوقيع على أي وثائق.

وتُعقد القمة بعد سلسلة من التوترات في العلاقات بين البلدين.

ومن بين الأمور التي أدت لتوتر العلاقات بين الدولتين انتقاد الصين للهند في مجلس الأمن الدولي على خلفية إلغائها للوضع الخاص بكشمير، بالإضافة إلى اشتباك محدود بين قوات الدورية الهندية والصينية في منطقة لاداخ المتنازع عليها في إقليم كشمير.

ومن المتوقع بحث قضايا حدودية والتجارة والإرهاب خلال المحادثات.

وهذه ثاني قمة غير رسمية بين شي ومودي منذ أن التقيا في منطقة وهان في الصين العام الماضي.

وتهدف القمة إلى بناء تقارب بين الزعيمين وتقديم "توجيه" للعلاقات الثنائية، حسب دبلوماسيين.

وبعد محادثاته مع مودي، سيتوجه شي إلى نيبال في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى من نوعها لزعيم صيني منذ 23 عاما.