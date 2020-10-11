اشتعال الصراع في صدارة الدوري البرازيلي بعد فوز أتلتيكو مينيرو وفلامنجو

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اشتعل الصراع في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد فوز أتلتيكو مينيرو وفلامنجو فجر الأحد في المرحلة الخامسة عشر.

وتغلب اتلتيكو مينيرو على ضيفه جوياس 3 /صفر في الوقت الذي تغلب فيه فلامنجو على مضيفه فاسكو دي جاما 2 /1 .

وفي مباريات أخرى فاز ساو باولو على مضيفه بالميراس 2 /صفر وتعادل كوريتيبا مع فورتاليزا سلبيا.

ورفع اتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فلامينجو صاحب المركز الثاني.

وعلى ستاديو رايموندو سامبايو، تقدم ماركوس دا سيلفا كينو بهدف لاتلتيكو مينيرو في الدقيقة 42 من ضربة جزاء ثم أضاف ناثان ألان دي سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 45 قبل أن يختتم ماروني دا سيلفا التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى استاديو ساو جانيرو، نجح فلامينجو في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به تاليس مانو مارتينيز لفاسكو دي جاما في الدقيقة التاسعة إلى الفوز بهدفين حملا توقيع ليو بيريرا وبرونو هينريكي في الدقيقتين 48 و70.