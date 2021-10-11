زيلينسكي يبحث حل الصراع بشرق أوكرانيا في اتصال هاتفي مع ميركل وماكرون

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل حل الصراع في شرق أوكرانيا.

وتأتي هذه المباحثات الهاتفية قبل وقت قصير من قمة أوكرانيا-الاتحاد الأوروبي.

وأعلن المكتب الرئاسي في كييف اليوم الاثنين أن المباحثات الهاتفية تطرقت أيضا إلى عقد قمة محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الصيغة المعروفة باسم صيغة نورماندي(أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا).

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين في بيان أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من ميركل وماكرون وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة الشروط الخاصة بعقد مثل هذه القمة.