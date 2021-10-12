وزير قطاع الأعمال في بريطانيا يطالب بدعم الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج يطالب وزارة الخزانة بتقديم دعم للصناعات التي تكافح للتغلب على ارتفاع أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر القول إن وزارة كوارتينج قدمت مجموعة مقترحات إلى وزارة المالية اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب سجال وزاري أمس الأحد عندما تحدث وزير قطاع الأعمال في سلسلة مقابلات إذاعية عن وجود محادثات مع وزارة الخزانة بشأن دعم الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، في حين قالت وزارة المالية إنه لا وجود لمثل هذه المحادثات.

يأتي ذلك فيما تتزايد ضغوط الشركات وحزب العمال المعارض على الحكومة لمساعدة الشركات الصناعية في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى ستة أمثال مستواها قبل عام.





