24 دولة جديدة تنضم إلى اتفاقية مكافحة الميثان

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انضمت 24 دولة جديدة، من بينها ألمانيا وكندا وفرنسا وإسرائيل واليابان ونيجيريا وباكستان والفلبين، إلى مبادرة اطلقها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحد من انبعاثات غاز الميثان الذي يسهم في تدمير المناخ.

وأعلنت المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة توسيع الاتفاقية.

وذكر مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي فرانس تيمرنس أن الميثان هو ثاني أخطر الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهو من اسباب الاحترار العالمي وتلوث الهواء.

خلال اجتماع افتراضي مع تيمرنس ومفوض تغير المناخ الأمريكي جون كيري، التزمت الدول بالهدف المشترك للاتفاقية والخاص بالحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30 بالمئة على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020.

ومن المقرر توقيع الاتفاق رسميا خلال مؤتمر المناخ الذي سينعقد في جلاسكو اواخر الشهر الجاري.

وينبعث الميثان من بعض الأنشطة الزراعية وصناعات النفط والغاز ومواقع دفن النفايات.