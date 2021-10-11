 لوفتهانزا ترد جزءا من مساعدات الإنقاذ الحكومية - بوابة الشروق
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لوفتهانزا ترد جزءا من مساعدات الإنقاذ الحكومية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:41 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:41 م

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران مساء اليوم الاثنين رد جزء من مساعدات الإنقاذ التي حصلت عليها من الحكومة الألمانية وذلك بعد أن تمكنت الشركة من زيادة رأسمالها.

وأوضحت لوفتهانزا أنها ردت جزءا من المساهمة الصامتة الأولى لصندوق الاستقرار الاقتصادي "دبليو إس إف" بقيمة 5ر1 مليار يورو، وتعتزم الشركة رد المساهمة الصامتة الثانية بقيمة مليار يورو بحلول نهاية العام الحالي وإلغاء الجزء غير المستخدم من المساهمة الأولى.

كانت الحكومة الاتحادية الألمانية أنقذت لوفتهانزا التي كانت على شفا الانهيار الكامل بسبب تداعيات أزمة كورونا وذلك عبر مساعدات عن طريق صندوق "دبليو إس إف".

ووصل إجمالي مساعدات الإنقاذ التي وفرتها الحكومة الألمانية وحكومات سويسرا والنمسا وبلجيكا – حيث تقع مقرات شركات سويس اير والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل ايرلاينز التابعة لمجموعة لوفتهانزا- إلى 9 مليار يورو لكن لوفتهانزا لم تستخدم هذا المبلغ بالكامل.

كانت لوفتهانزا ردت في وقت سابق قرضا حصلت عليه من بنك التنمية الألماني "كيه إف دبليو".

كانت لوفتهانزا جمعت 16ر2 مليار يورو عبر إصدار أسهم جديدة من أجل رد المزيد من المساعدات.

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