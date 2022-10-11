أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 20.2% على أساس سنوي في أول عشرة أيام من أكتوبر بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق في الخارج.



وبلغت قيمة صادرات البلاد 11.8 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر بالمقارنة مع 8ر1414.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من دائرة الجمارك الكورية.



وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.3% على أساس سنوي إلى 15.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة ما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.8 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



ويعزي هذا التراجع إلى قلة عدد أيام العمل خلال الفترة حيث بلغ 5 أيام مقارنة مع 5.5 أيام في العام الماضي.



وتراجعت صادرات البلاد من الرقائق بنسبة 22.6% على أساس سنوي في أول 10 أيام من الشهر الجاري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، كما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 21.3% إلى مليار دولار.



وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات والسفن بنسبتي 5.4% و76.4% خلال نفس الفترة إلى 945 مليون دولار و508 ملايين دولار على التوالي وفقا للبيانات.



وبحسب الدولة، بلغت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد 2.9 مليار دولار بانخفاض 23.4% عن العام الماضي.