نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: لبنان حصل على مطالبه بشأن ترسيم الحدود البحرية

سلم نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الياس بو صعب، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية ميشال عون، الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم عن بوصعب قوله إن "لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة".



وأضاف أن "الرئيس عون بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط ونتمنى أن يختم عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية"، مشيرا إلى أن الرئيس عون سيقوم بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق.



وكان لبنان وضع ملاحظاته على العرض الخطي الذي تسلمه الأسبوع الماضي المتعلق بترسيم الحدود، وسلّمه للوسيط الأمريكي.