بوتين: قرارات أوبك بلس بشأن إنتاج النفط ليست موجهة لأحد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع "أوبك بلس" تستهدف استقرار أسواق الطاقة العالمية وليست مواجهة إلى أي أحد.



قرر تجمع أوبك بلس بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا في الأسبوع الماضي خفض إنتاجه النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا وهو أكبر خفض للإنتاج منذ انهيار أسعار النفط في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار أوبك بلس شكل ضربة قوية للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى لخفض أسعار النفط الخام قبل حلول موسم الشتاء.



وقال بوتين خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "تحركاتنا وقراراتنا ليست موجهة ضد أحد، لا نخطط لخلق مشكلات لأحد.. تحركاتنا تستهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".



ويأتي تطبيق قرار تجمع أوبك بلس لخفض الإنتاج في أول نوفمبر المقبل، في الوقت الذي يهدد فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إمدادات الطاقة العالمية مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعي، ما دفع العديد من القادة الغربيين إلى اتهام روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح في المواجهة الدائرة حول أوكرانيا.