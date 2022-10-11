بوتين يشيد بجهود الشيخ محمد بن زايد لإيجاد حل للوضع في أوكرانيا

خلال محادثات الرئيس الاماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قال بوتين إنه من الممكن أن يكون لدولة الإمارات العربية المتحدة دور "مهم" ضمن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت "بلومبرج" عن بوتين القول في مستهل اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس الاماراتي في سان بطرسبرج: "أنا على دراية بمخاوفكم بشأن كيفية تطور الوضع بشكل عام، ورغبتكم في المساعدة في حل جميع القضايا المثيرة للجدل، والتي تشمل الأزمة القائمة الآن".



وأضاف: "أود أن أشير إلى أنه عامل جوهري بالفعل، يتيح لنا باستغلال تأثيركم من أجل التحرك قدما نحو حل الموقف."



تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ظل تصعيد مفاجئ للحرب القائمة منذ حوالي ثمانية أشهر، حيث تقوم روسيا لليوم الثاني بشن ضربات صاروخية على مدن أوكرانية، بعد التفجير الذي تعرض له الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم.