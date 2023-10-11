أكد عمر كمال عبدالواحد، لاعب نادي مودرن فيوتشر، على أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجرى حوار معه في أول معسكر له مع المنتخب، لمنحه الثقة.

وأوضح عمر في تصريحات تليفزيونية لقناة «ON Time Sports» أن فيتوريا قال له أنه يتابعه منذ فترة طويلة، وأن عدم استدعاءه للمنتخب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأضاف لاعب فيوتشر:" أتدرب بجدية مع المنتخب وأمر مشاركتي من عدمهما هو قرار الجهاز الفني ولم أقم بأية مشكلة طوال مسيرتي بسبب المشاركة، كما أنني قدمت مستوى جيد أمام تونس لكن النتيجة لم تكن كما نتمنى".

وأتم عمر:" بعد أقل من شهر سنخوض مباريات تصفيات كأس العالم، ونستعد لها بمواجهتين قويتين أمام زامبيا والجزائر، وأعتقد أننا سنحقق استفادة كبيرة".