محمد شوقي نائبا لبدر رجب في الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، تعيين محمد شوقي نائبًا لبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

جاء هذا القرار خلال اجتماع عُقد اليوم بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وأوضح الأهلي أن القرار جاء في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.

وأكمل بيان الأهلي: "وقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب".

وأشار الأهلي إلى أن شوقي يتمتع بتاريخ كبير مع النادي، وسبق له أن حقق العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.