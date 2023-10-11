الكرملين: روسيا يمكن أن تضطلع بدور في حل الصراع بين إسرائيل وحماس

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا منفتحة على القيام بدور في حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيسكوف إن موسكو تبقي على الحوار مع كلا الجانبين و"لديها القدرة على المشاركة في عمليات التسوية".

وأضاف بيسكوف "بلا شك، يجب إدانة الأعمال التي يمكن وصفها فقط بأنها إرهابية. ولكن يجب ألا ننسى أيضا ما هي الأمور التي كانت سائدة قبل هذا الوضع".

وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، بأول تعليق له على انفجار العنف داخل إسرائيل وقطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس.

وقال بوتين "هذا مثال واضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي حاولت احتكار تنظيم [الصراع] هناك".

وأضاف الرئيس الروسي أن محاولات واشنطن لحل الصراع باءت بالفشل لأنها لم تحاول إيجاد حلول وسط مقبولة لكلا الجانبين.