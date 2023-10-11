الغندور حكما لمباراة المنتخب الأولمبي أمام الأردن وديا

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني الأولمبي، أمام نظيره الأردني الأولمبي، والتي ستُقام وديا بين المنتخبين، غدا الخميس.

ويلتقى المنتخب الأولمبي مع الأردن، ضمن معسكر الفراعنة الصغار، تحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ، والتي ستُقام في باريس.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من أحمد الغندور، ويعاونه كلا من شريف عبدالله وهاني عبدالفتاح، وسيكون محمد عباس قابيل حكما رابعا.

جدير بالذكر أن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة الفريق استعدادا لمعسكر أكتوبر والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 17 من أكتوبر الجاري، حيث جاءت القائمة على النحو الآتي:

حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- علي زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن.