تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا.



وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتصالات استهدفت تنسيق جهود وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية للمدنيين.





وزير الخارجية شكري يتلقى اتصالات من @JosepBorrellF الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، لتنسيق جهود وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية للمدنيين.@ItamaratyGovBr pic.twitter.com/D1Lq2tKMGi — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 11, 2023



وفي وقت سابق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع؛ يؤهل لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واللجوء خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هناك حصارًا في الوقت الحالي لقطاع غزة، ذاكرًا أن «المنافذ الإسرائيلية مغلقة تمامًا أمام المواطنين الفلسطينيين».



وأكد أن «مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح؛ لتوفير المساعدات الإنسانية في شكل أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين».



وشدد على أهمية خفض حدة التوتر ومراعاة القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين، مشددًا على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في القطاع.