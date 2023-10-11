رئيسة وزراء إيطاليا: تسريع الجهود العالمية ضروري لتحفيز التقدم في عناصر العمل المناخي

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن تغيُّر المناخ يشكل تحدياً وتهديداً كبيراً للبشرية وكوكب الأرض، وأن مواجهة هذا التحدي تتطلب عملاً فعّالاً وطَموحاً من جميع الدول، من خلال تسريع تعزيز كل جوانب مساهماتها المحددة وطنياً لعام 2030، بما يساهم في تحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية، في نقاشها مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة تسريع الجهود العالمية لتحفيز التقدم في جميع عناصر العمل المناخي، وأهمية دعم جهود الحد من الانبعاثات من خلال انتقال منطقي وعملي وعادل ومسئول في قطاع الطاقة، مع مراعاة معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانتقال، وضمان إسهامه في خلق فرص عمل مجدية.

جدير بالذكر أن COP28 سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وبهذه المناسبة، ستقيم إيطاليا مساء الأول من ديسمبر في دبي حفلاً موسيقياً لأوركسترا "تياترو ألا سكالا" العالمية احتفاءً بالصداقة بين الإمارات وإيطاليا، وتشجيعاً للوفود في COP28 على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.